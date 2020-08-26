ДТП с курсантками в Киеве: состояние пострадавших остается тяжелым
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. Состояние пострадавших в ДТП слушателей военно-медицинской академии остается тяжелым. Они обеспечены всеми необходимыми медикаментами и продолжают получать квалифицированную медицинскую помощь. Об этом сообщил начальник Украинской военно-медицинской академии полковник медицинской службы Валерий Савицкий, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"Состояние пострадавших в аварии, произошедшей вчера на территории одной из воинских частей Киевского гарнизона с участием военнослужащих и слушателей-офицеров медицинской службы запаса Украинской военно-медицинской академии, оценивается как тяжелое стабильное", - отметил он.
Отмечается, что девушкам по 23 года. Они - выпускницы гражданских медицинских вузов, которые недавно сдали успешно экзамены в военно-медицинской академии. Вчера они должны были получить военную форму.
"Врачи Национального военно-медицинского клинического центра "ГВКГ" предоставили всю необходимую медицинскую помощь. Их состояние удалось стабилизировать. Сейчас пациенты обеспечены всеми необходимыми медикаментами и продолжают получать квалифицированную медицинскую помощь ", - говорится в сообщении.
Правоохранительные органы продолжают следственные действия.
Напомним, столичная полиция начала уголовное производство по факту ДТП, в котором пострадали три курсантки. По предварительной информации, водитель, совершивший наезд на студенток, находился в нетрезвом состоянии.
Как сообщал УНН, во вторник в Украинской военно-медицинской академии произошло ДТП, трех слушателей-офицеров медицинской службы было травмировано.