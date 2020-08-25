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ДТП з курсантками у Києві: водій був у стані сп’яніння, розпочато провадження

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 серпня. УНН. Столична поліція розпочала кримінальне провадження за фактом ДТП, в якій постраждали троє курсанток. За попередньою інформацією, водій, що здійснив наїзд на студенток, перебував у нетверезому стані, передає УНН з посиланням на пресслужбу поліції Києва.

ДТП з курсантками у Києві: водій був у стані сп’яніння, розпочато провадження

“До столичної поліції надійшло повідомлення про те, що на території військової частини на вулиці Зоологічній водій авто „Тойота Пріус“ здійснив наїзд на трьох курсанток військового вишу. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна з розслідування ДТП столичної поліції. Попередньо встановлено: водій, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, не впорався з керуванням та скоїв наїзд на курсанток, котрі стояли біля адмінбудівлі”, — повідомили у поліції.

За даними правоохоронців, водія, 1974 року народження, затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортним засобом до трьох років.

На місці події працюють правоохоронці, які проводять першочергові слідчі дії. Досудове розслідування буде здійснюватися за процесуального керівництва військової прокуратури.

Як повідомляв УНН, у вівторок в Українській військово-медичній академії сталася ДТП, трьох слухачів-офіцерів медичної служби було травмовано.

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