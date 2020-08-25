ДТП с курсантками в Киеве: водитель был в состоянии опьянения, начато производство

"К столичной полиции поступило сообщение о том, что на территории воинской части на улице Зоологической водитель авто "Тойота Приус" совершил наезд на трех курсанток военного вуза. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа по расследованию ДТП столичной полиции. Предварительно установлено: водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и совершил наезд на курсанток, которые стояли возле админздания", - сообщили в полиции.

По данным правоохранителей, водитель, 1974 года рождения, задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований и начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортным средством до трех лет.

На месте происшествия работают правоохранители, которые проводят первоочередные следственные действия. Досудебное расследование будет осуществляться под процессуальным руководством военной прокуратуры.

Как сообщал УНН, во вторник в Украинской военно-медицинской академии произошло ДТП, трех слушателей-офицеров медицинской службы были травмированы.