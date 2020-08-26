ДТП с курсантками в Киеве: подозреваемого майора отправили под стражу
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. Шевченковский районный суд Киева отправил под стражу майора медицинской службы, подозреваемого в совершении ДТП, в результате которого пострадали курсантки военной медицинской академии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона Украины.
"26 августа 2020 года майору медицинской службы, подозреваемому в совершении ДТП, в результате которого пострадали курсантки военной медицинской академии, Шевченковским районным судом г. Киева избрана мера пресечения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что виновник ДТП задержан непосредственно после наезда на основании ст. 208 УПК Украины. На месте происшествия работала группа военных прокуроров Киевского гарнизона и следственно-оперативная группа ГУНП в Киеве.
"Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК Украины и применена мера пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового", - добавляется в сообщении.
Напомним, столичная полиция начала уголовное производство по факту ДТП, в котором пострадали три курсантки. Водитель, совершивший наезд на студенток, находился в нетрезвом состоянии.
Как сообщал УНН, во вторник в Украинской военно-медицинской академии произошло ДТП, трех слушателей-офицеров медицинской службы было травмировано.
Также сообщалось, что двум курсанткам, пострадавшим в ДТП в Киеве, ампутировали по одной ноге. На данный момент стоит вопрос об ампутации второй ноги одной из девушек.
Состояние пострадавших остается тяжелым.