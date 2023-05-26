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ДТП на блокпосту і загибель нацгвардійця: у судді Тандира примусово відібрали біологічні зразки

ДТП на блокпосту і загибель нацгвардійця: у судді Тандира примусово відібрали біологічні зразки

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 травня. УНН. У голови Макарівського райсуду Київської області Олексія Тандира відібрали примусово біологічні зразки для встановлення чи перебував він у стані сп’яніння, під час збиття насмерть нацгвардійця. Суддя перебуває під вартою. Про це повідомила спікерка Державного бюро розслідувань Ольга Чиканова, передає УНН з посиланням на Суспільне.

Цитата

Спікерка Державного бюро розслідувань Ольга Чиканова повідомила, що подання (про надання згоди на утримання судді під вартою — ред.) подали.

«... вдалося відібрати примусово біологічні зразки. Очікування результатів триватиме кілька днів. Суддя перебуває під вартою», - йдеться в повідомленні.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що суд задовольнив клопотання прокуратури про примусове відібрання біологічних зразків у судді Олексія Тандира.

Нагадаємо

У ніч на 26 травня суддя Олексій Тандир, голова Макарівського районного суду Київської області, збив на смерть нацгвардійця на блокпосту в столиці. Суддю було затримано на місці.

Розпочато розслідування за ч. 3 статті 286-1 Кримінального кодексу (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, що призвело до смерті потерпілого).

Згодом Тандиру повідомили про підозру в тому, що він збив насмерть нацгвардійця у стані алкогольного сп’яніння.

Також прокуратура скерувала звернення до Вищої ради правосуддя із поданням про надання згоди на утримання судді під вартою.

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