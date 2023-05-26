ДТП на блокпосту и гибель нацгвардейца: у судьи Тандыра принудительно отобрали биологические образцы
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. У главы Макаровского райсуда Киевской области Алексея Тандыра принудительно отобрали биологические образцы для установления, находился ли он в состоянии опьянения, во время сбивания насмерть нацгвардейца. Судья находится под стражей. Об этом сообщила спикер Государственного бюро расследований Ольга Чиканова, передает УНН со ссылкой на Суспільне.
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Спикер Государственного бюро расследований Ольга Чиканова сообщила, что представление (о предоставлении согласия на содержание судьи под стражей — ред.) подали.
«... удалось отобрать принудительно биологические образцы. Ожидание результатов продлится несколько дней. Судья находится под стражей», - говорится в сообщении.
Дополнение
Ранее сообщалось, что суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о принудительном отобрании биологических образцов у судьи Алексея Тандыра.
Напомним
В ночь на 26 мая судья Алексей Тандыр, председатель Макаровского районного суда Киевской области, сбил насмерть нацгвардейца на блокпосту в столице. Судья был задержан на месте.
Начато расследование по ч. 3 статьи 286-1 Уголовного кодекса (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения, что привело к смерти потерпевшего).
Впоследствии Тандыру сообщили о подозрении в том, что он сбил насмерть нацгвардейца в состоянии алкогольного опьянения.
Также прокуратура направила обращение в Высший совет правосудия с представлением о предоставлении согласия на содержание судьи под стражей.