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ДТП із курсантками у Києві: постраждалим вручили погони у лікарні

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 вересня. УНН. Курсантки військової медичної академії, які постраждали внаслідок ДТП, отримали погони молодших лейтенантів. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міноборони.

ДТП із курсантками у Києві: постраждалим вручили погони у лікарні

“У День знань в Національному військово-медичному клінічному центрі „ГВКГ“ начальник штабу — перший заступник командувача Медичних сил ЗС України полковник медичної служби Андрій Галушка разом з начальником Української військово-медичної академії полковником медичної служби Валерієм Савицьким вручив погони молодших лейтенантів медичної служби та посвідчення офіцерів слухачам Української військово-медичної академії, які нещодавно отримали важкі травми внаслідок жахливої дорожньо-транспортної пригоди”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що відповідно до наказу Міністра оборони України молоді офіцери зараховані до лав слухачів Української військово-медичної академії та після одужання зможуть продовжити навчання і здійснити свою мрію стати військовими лікарями.

“Вітаю Вас з присвоєнням першого офіцерського звання. Бажаю Вам якнайшвидшого одужання та після проходження реабілітації чекаємо на вас у строю. Щоб ви продовжили навчання за визначеними медичними спеціальностями та в подальшому залишилися на військовій службі в лікувальних закладах Збройних Сил України”, — зазначив Андрій Галушка.

З цією приємною подією молодих офіцерів Медичних сил ЗС України також привітали представники Національного військово-медичного клінічного центру “ГВКГ”, військового вишу та рідні.

Нагадаємо, Шевченківський районний суд Києва відправив під варту майора медичної служби, підозрюваного у вчиненні ДТП, внаслідок якої постраждали курсантки військової медичної академії.

Як раніше повідомляв УНН, столична поліція почала кримінальне провадження за фактом ДТП, в якому постраждали три курсантки. Водій, який скоїв наїзд на студенток, знаходився в нетверезому стані.

Раніше в Українській військово-медичній академії відбулося ДТП, трьох слухачів-офіцерів медичної служби було травмовано. 

Також повідомлялося, що двом курсанткам, постраждалим в ДТП у Києві, ампутували по одній нозі.

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