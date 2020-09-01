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ДТП с курсантками в Киеве: пострадавшим вручили погоны в больнице

Киев • УНН

 • 24647 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Курсантки военной медицинской академии, пострадавшие в результате ДТП, получили погоны младших лейтенантов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

ДТП с курсантками в Киеве: пострадавшим вручили погоны в больнице

"В День знаний в Национальном военно-медицинском клиническом центре "ГВКГ" начальник штаба - первый заместитель командующего Медицинских сил ВС Украины полковник медицинской службы Андрей Галушка вместе с начальником Украинской военно-медицинской академии полковником медицинской службы Валерием Савицким вручил погоны младших лейтенантов медицинской службы и удостоверения офицеров слушателям Украинской военно-медицинской академии, которые недавно получили тяжелые травмы в результате ужасной ДТП", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в соответствии с приказом министра обороны Украины молодые офицеры зачислены в ряды слушателей Украинской военно-медицинской академии и после выздоровления смогут продолжить обучение и осуществить свою мечту стать военными врачами.

"Поздравляю Вас с присвоением первого офицерского звания. Желаю Вам скорейшего выздоровления и после прохождения реабилитации ждем вас в строю. Чтобы вы продолжили обучение по определенным медицинским специальностям и в дальнейшем остались на военной службе в лечебных учреждениях Вооруженных Сил Украины", - отметил Андрей Галушка.

С этим приятным событием молодых офицеров Медицинских сил ВС Украины также поздравили представители Национального военно-медицинского клинического центра "ГВКГ", военного вуза и родные.

Напомним, Шевченковский районный суд Киева отправил под стражу майора медицинской службы, подозреваемого в совершении ДТП, в результате которого пострадали курсантки военной медицинской академии.

Как ранее сообщал УНН, столичная полиция начала уголовное производство по факту ДТП, в котором пострадали три курсантки. Водитель, совершивший наезд на студенток, находился в нетрезвом состоянии.

Ранее в Украинской военно-медицинской академии произошло ДТП, трех слушателей-офицеров медицинской службы было травмировано.

Также сообщалось, что двум курсанткам, пострадавшим в ДТП в Киеве, ампутировали по одной ноге.

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