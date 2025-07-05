ДСНС отримала перший пожежний робот від українського виробника

Підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій отримали перший пожежний робот від українського виробника. Про це повідомляє пресслужба ДСНС України, пише УНН.

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Роботизований комплекс передано на благодійній основі. Як виявилось, він не лише гасить пожежі, а й може транспортувати екіпірування та працювати як тягач.

Під час передачі нового обладнання рятувальники пройшли навчання та протестували машину в дії.

"Пожежний робот суттєво підвищить безпеку для особового складу та ефективність під час ліквідації надзвичайних ситуацій. Дякуємо партнерам за важливу та необхідну підтримку!", - підкреслили у ДСНС.

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