ГСЧС получила первый пожарный робот от украинского производителя

Подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям получили первый пожарный робот от украинского производителя. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, пишет УНН.

Детали

Роботизированный комплекс передан на благотворительной основе. Как оказалось, он не только тушит пожары, но и может транспортировать экипировку и работать как тягач.

Во время передачи нового оборудования спасатели прошли обучение и протестировали машину в действии.

"Пожарный робот существенно повысит безопасность для личного состава и эффективность при ликвидации чрезвычайных ситуаций. Спасибо партнерам за важную и необходимую поддержку!", - подчеркнули в ГСЧС.

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