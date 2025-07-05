ГСЧС получила первый пожарный робот от украинского производителя
Киев • УНН
ГСЧС Украины получила первый пожарный робот от украинского производителя на благотворительной основе. Этот роботизированный комплекс тушит пожары, транспортирует экипировку и работает как тягач.
Подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям получили первый пожарный робот от украинского производителя. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, пишет УНН.
Детали
Роботизированный комплекс передан на благотворительной основе. Как оказалось, он не только тушит пожары, но и может транспортировать экипировку и работать как тягач.
Во время передачи нового оборудования спасатели прошли обучение и протестировали машину в действии.
"Пожарный робот существенно повысит безопасность для личного состава и эффективность при ликвидации чрезвычайных ситуаций. Спасибо партнерам за важную и необходимую поддержку!", - подчеркнули в ГСЧС.
За полгода в Украине допустили к эксплуатации в ВСУ почти 50 новых образцов автотехники03.07.25, 18:12 • 1307 просмотров