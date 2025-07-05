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ГСЧС получила первый пожарный робот от украинского производителя

Киев • УНН

 • 260 просмотра

ГСЧС Украины получила первый пожарный робот от украинского производителя на благотворительной основе. Этот роботизированный комплекс тушит пожары, транспортирует экипировку и работает как тягач.

ГСЧС получила первый пожарный робот от украинского производителя

Подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям получили первый пожарный робот от украинского производителя. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, пишет УНН.

Детали

Роботизированный комплекс передан на благотворительной основе. Как оказалось, он не только тушит пожары, но и может транспортировать экипировку и работать как тягач.

Во время передачи нового оборудования спасатели прошли обучение и протестировали машину в действии.

"Пожарный робот существенно повысит безопасность для личного состава и эффективность при ликвидации чрезвычайных ситуаций. Спасибо партнерам за важную и необходимую поддержку!", - подчеркнули в ГСЧС.

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Ольга Розгон

Ольга Розгон

ОбществоТехнологии
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Украина
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