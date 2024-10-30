"Другі після Google": скільки українців вже користуються "Дією"
Київ • УНН
Державний онлайн-сервіс "Дія" подолав позначку в 21 мільйон користувачів. Додаток посідає друге місце за популярністю серед українських застосунків в AppStore після Google.
Понад 21 мільйон українців уже користуються онлайн-сервісом державних послуг "Дія", повідомив у середу віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Telegram, пише УНН.
21+ мільйон українців уже користуються Дією! Ми зростаємо щодня. У січні подолали позначку у 20 мільйонів і масштабуємося далі. Стабільно посідаємо друге місце після Google за популярністю серед українських застосунків в AppStore
З його слів, із "Дією" українці одружуються, відкривають бізнеси, купують нове житло та відновлюють зруйноване, економлять час і поступово забувають про ксерокопії. Так, за даними сервісу, одружилися в "Дії" уже 600+ пар, 6700+ пар подали заяви про шлюб у сервісі, а 1 300 000+ освідчилися одне одному.
"Дія стала державним superapp, без якого вже складно уявити життя. У день запуску Дії ми стежили за кількістю завантажень й авторизацій, тоді мріяли про перший мільйон користувачів. Минуло 5 років - і зараз бачимо на дашборді 21 000 000, це класний результат, який мотивує рухатися й цифровізувати далі", - вказав він.
Українська "Дія" отримала срібну кнопку YouTube06.06.24, 04:58 • 21719 переглядiв