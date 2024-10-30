"Вторые после Google": сколько украинцев уже пользуются "Дія"

Более 21 миллиона украинцев уже пользуются онлайн-сервисом государственных услуг "Дія", сообщил в среду вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Telegram, пишет УНН.

21+ миллион украинцев уже пользуются "Дія"! Мы растем каждый день. В январе преодолели отметку в 20 миллионов и масштабируемся дальше. Стабильно занимаем второе место после Google по популярности среди украинских приложений в AppStore - написал Федоров.

По его словам, с "Дія" украинцы женятся, открывают бизнесы, покупают новое жилье и восстанавливают разрушенное, экономят время и постепенно забывают о ксерокопиях. Так, по данным сервиса, поженились в "Дія" уже 600+ пар, 6700+ пар подали заявления о браке в сервисе, а 1 300 000+ сделали друг другу предложение.

"Дія" стала государственным superapp, без которого уже сложно представить жизнь. В день запуска "Дія" мы следили за количеством загрузок и авторизаций, тогда мечтали о первом миллионе пользователей. Прошло 5 лет - и сейчас видим на дашборде 21 000 000, это классный результат, который мотивирует двигаться и цифровизировать дальше", - указал он.

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