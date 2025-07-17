Дроном атаковано авто головного рабина Херсона: відео
Київ • УНН
Автомобіль головного рабина Херсона та області Йосефа-Іцхака Вольфа зазнав прямого влучання дрона. Рабин та його родина, які перебували в салоні, не постраждали, проте машина серйозно пошкоджена.
У четвер, 17 липня росіяни атакували дроном автомобіль головного рабина Херсона та Херсонської області Йосефа-Іцхака Вольфа. Про це інформує Об'єднана єврейська община України (ОЄОУ) в Telegram, передає УНН.
Деталі
"Автомобіль головного рабина Херсона та області Йосефа-Іцхака Вольфа зазнав прямого влучання дрона під час руху", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у салоні перебували сам рабин і члени його родини.
"На щастя, усі залишилися неушкодженими. Машина серйозно пошкоджена спереду", - додали в ОЄОУ.
Головний рабин України передав Келлогу подарунок для Трампа16.07.25, 03:41 • 82969 переглядiв