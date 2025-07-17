Дроном атакован автомобиль главного раввина Херсона: видео
Киев • УНН
Автомобиль главного раввина Херсона и области Йосефа-Ицхака Вольфа получил прямое попадание дрона. Раввин и его семья, находившиеся в салоне, не пострадали, однако машина серьезно повреждена.
В четверг, 17 июля, россияне атаковали дроном автомобиль главного раввина Херсона и Херсонской области Йосефа-Ицхака Вольфа. Об этом информирует Объединенная еврейская община Украины (ОЕОУ) в Telegram, передает УНН.
Детали
"Автомобиль главного раввина Херсона и области Йосефа-Ицхака Вольфа получил прямое попадание дрона во время движения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в салоне находились сам раввин и члены его семьи.
"К счастью, все остались невредимыми. Машина серьезно повреждена спереди", - добавили в ОЕОУ.
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