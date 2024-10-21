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Довгострокові партнерства між бізнесом і містами-побратимами відкриють шлях до міжнародних інвестицій - нардеп

Київ • УНН

 • 119891 перегляди

Нардеп Ярослав Юрчишин пропонує заходи для полегшення доступу бізнесу до міжнародних коштів. Бровари як приклад успішного партнерства залучили понад 466 млн грн інвестицій та отримали допомогу від міст-побратимів.

Довгострокові партнерства між бізнесом і містами-побратимами відкриють шлях до міжнародних інвестицій - нардеп

Місцева влада може вжити низку заходів, які б полегшили доступ бізнесу до міжнародних коштів, як донорських, так і інвестиційних. Одним зі способів може бути встановлення довгострокового партнерства. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив народний депутат Ярослав Юрчишин.

У нас часто до співпраці з містами-побратимами чи міжнародними донорами долучають лише представників влади. Якщо залучати бізнес, він налагоджуватиме прямі стосунки з партнерами в інших державах, що суттєво покращить доступ до ресурсів у них

- зазначив Юрчишин.

Крім того, за словами нардепа, іноземні партнери, особливо західні, звикли розуміти терміни та процеси з якими вони мають справу. Тому ті, хто має більш прозорі процедури, мають більше шансів отримати підтримку. Юрчишин підкреслив, що повинен бути більш прозорим та зрозумілим порядок виділення землі для ведення підприємницької діяльності, прийняття дозвільних та управлінських рішень.

Також, на думку нардепа, необхідно створити місцеві агенції, які б надавали консультації місцевому бізнесу щодо доступу до іноземних ресурсів. Він додав, що це легше зробити у великих містах, проте є досвід і малих містечок, де створені відповідні підрозділи в структурах міських виконкомів і вони конкурують за ресурс з обласними центрами. "Для невеликих населених пунктів, тобто бізнесу в них, варто кооперуватися чи працювати через відповідні асоціації", - порадив Юрчишин.

Додамо

Одним з прикладів вдалого міжнародного партнерства є найбільше місто-супутник столиці Бровари. За словами міського голови Ігоря Сапожка, за час воєнного стану в рамках реалізації 76 інвестиційних проєктів Броварам вдалося залучити понад 466 мільйонів гривень інвестицій та створити майже 600 нових робочих місць. Він додав, що за період воєнного стану у Броварській громаді збільшилася кількість різноманітних фірм та фізичних осіб-підприємців – на даний час їх налічується понад 18 тисяч.

Окрім іноземного фінансування Бровари отримають й іншу допомогу від міст-побратимів. Наприклад, німецькі партнери надали місцевій громаді генератори, медичне обладнання, спеціальний транспорт та багато іншої допомоги. Для  того, щоб зі своїми українськими колегами визначити конкретні напрямки подальшої співпраці у жовтні до Броварів прибув представник муніципалітету німецького міста-побратима Єни, міський радник Матіас Міт.

Загалом, в рамках співпраці з німецькими містами Єна та Ерланген, а також районом Лан-Ділль Бровари отримали три карети швидкої допомоги, чотири пожежних автомобілі, три одиниці комунального транспорту, один шкільний автобус, генератори, різноманітне обладнання для навчальних закладів громади та модульного містечка, у якому живуть переселенці.

Лілія Подоляк

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