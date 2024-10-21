Довгострокові партнерства між бізнесом і містами-побратимами відкриють шлях до міжнародних інвестицій - нардеп

Місцева влада може вжити низку заходів, які б полегшили доступ бізнесу до міжнародних коштів, як донорських, так і інвестиційних. Одним зі способів може бути встановлення довгострокового партнерства. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив народний депутат Ярослав Юрчишин.

У нас часто до співпраці з містами-побратимами чи міжнародними донорами долучають лише представників влади. Якщо залучати бізнес, він налагоджуватиме прямі стосунки з партнерами в інших державах, що суттєво покращить доступ до ресурсів у них