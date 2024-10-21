Долгосрочные партнерства между бизнесом и городами-побратимами откроют путь к международным инвестициям - нардеп

Местные власти могут принять ряд мер, которые бы облегчили доступ бизнеса к международным средствам, как донорским, так и инвестиционным. Одним из способов может быть установление долгосрочного партнерства. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал народный депутат Ярослав Юрчишин.

У нас часто к сотрудничеству с городами-побратимами или международными донорами привлекают только представителей власти. Если привлекать бизнес, он будет налаживать прямые отношения с партнерами в других государствах, что существенно улучшит доступ к ресурсам в них - отметил Юрчишин.

Кроме того, по словам нардепа, иностранные партнеры, особенно западные, привыкли понимать термины и процессы с которыми они имеют дело. Поэтому те, кто имеет более прозрачные процедуры, имеют больше шансов получить поддержку. Юрчишин подчеркнул, что должен быть более прозрачным и понятным порядок выделения земли для ведения предпринимательской деятельности, принятия разрешительных и управленческих решений.

Также, по мнению нардепа, необходимо создать местные агентства, которые бы предоставляли консультации местному бизнесу по доступу к иностранным ресурсам. Он добавил, что это легче сделать в крупных городах, однако есть опыт и малых городов, где созданы соответствующие подразделения в структурах городских исполкомов и они конкурируют за ресурс с областными центрами. "Для небольших населенных пунктов, то есть бизнеса в них, стоит кооперироваться или работать через соответствующие ассоциации", - посоветовал Юрчишин.

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Одним из примеров удачного международного партнерства является крупнейший город-спутник столицы Бровары. По словам городского головы Игоря Сапожко, за время военного положения в рамках реализации 76 инвестиционных проектов Броварам удалось привлечь более 466 миллионов гривен инвестиций и создать почти 600 новых рабочих мест. Он добавил, что за период военного положения в Броварской громаде увеличилось количество различных фирм и физических лиц-предпринимателей - в настоящее время их насчитывается более 18 тысяч.

Кроме иностранного финансирования Бровары получат и другую помощь от городов-побратимов. Например, немецкие партнеры предоставили местной общине генераторы, медицинское оборудование, специальный транспорт и много другой помощи. Для того, чтобы со своими украинскими коллегами определить конкретные направления дальнейшего сотрудничества в октябре в Бровары прибыл представитель муниципалитета немецкого города-побратима Йены, городской советник Матиас Мит.

В целом, в рамках сотрудничества с немецкими городами Йена и Эрланген, а также районом Лан-Дилль Бровары получили три кареты скорой помощи, четыре пожарных автомобиля, три единицы коммунального транспорта, один школьный автобус, генераторы, разнообразное оборудование для учебных заведений громады и модульного городка, в котором живут переселенцы.