Дослідження за чверть століття показало, що щоденний келих вина знижує ризик діабету і ожиріння
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Двадцятип'ятирічне дослідження показало, що середземноморська дієта із келихом вина на день знижує ризик діабету 2 типу у жінок, повідомляє УНН із посиланням на Wine Spectator.
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Як повідомляється, дослідження, проведене вченими з Уппсальского університету у Швеції і Гарвардської медичної школи, показало, що середземноморська дієта, багата рослинами, цільнозерновою і оливковою олією, а також келих вина на день знижує інсулінорезистентність і індекс маси тіла у жінок-учасниць.
У дослідженні були проаналізовані дані здоров'я жінок (WHS), в якому взяли участь понад 25 тисяч жінок-медиків у період з 1992 по 2017 рік.
За 25-річний період дослідники WHS зібрали дані про спосіб життя, історії хвороби і харчування жінок, включаючи споживання вина.
На початку дослідження були взяті аналізи крові, щоб перевірити рівні 40 біомаркерів, включаючи білки, які вважаються хорошим холестерином - ліпопротеїни.
"Помірне споживання алкоголю, від 5 до 15 грамів на день, поряд зі здоровим харчуванням, може бути корисним для майбутнього кардіометаболічного здоров'я", - розповідають автори дослідження.
Нагадаємо, раніше алкогольні експерти розповіли, як можна пити і худнути одночасно і який алкоголь найбільш низькокалорійний.
Раніше УНН писав, що українці надають перевагу алкоголю вітчизняного виробництва. Серед найбільш довірених виробників якісно алкоголю знаходяться такі лікеро-горілчані компанії як: "Баядера - Груп" (ТМ "Хлібний дар"), "Глобал Спірітс" (УДК) (ТМ "Хортиця"), "ЛВН Лімітед" (ТМ "Немірофф"), ЛГЗ "Прайм" (ТМ "Prime", "Др.Житник") і ТОВ "Атлантіс" (ТМ "Грін Дей").