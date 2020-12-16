Исследование за четверть века показало, что ежедневный бокал вина снижает риск диабета и ожирения
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. Двадцатипятилетнее исследование показало, что средиземноморская диета с бокалом вина в день снижает риск диабета 2 типа у женщин, сообщает УНН со ссылкой на Wine Spectator.
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Как сообщается, исследование, проведенное учеными из Уппсальского университета в Швеции и Гарвардской медицинской школы, показало, что средиземноморская диета, богатая растениями, цельнозерновым и оливковым маслом, а также бокал вина в день снижает инсулинорезистентность и индекс массы тела у женщин-участниц.
В исследовании были проанализированы данные здоровья женщин (WHS), в котором приняли участие более 25 тысяч женщин-медиков в период с 1992 по 2017 год.
За 25-летний период исследователи WHS собрали данные об образе жизни, истории болезни и питании женщин, включая потребление вина.
В начале исследования были взяты анализы крови, чтобы проверить уровни 40 биомаркеров, включая белки, которые считаются хорошим холестерином - липопротеины.
"Умеренное потребление алкоголя, от 5 до 15 граммов в день, наряду со здоровым питанием, может быть полезным для будущего кардиометаболического здоровья", - рассказывают авторы исследования.
Напомним, ранее алкогольные эксперты рассказали, как можно пить и худеть одновременно и какой алкоголь наиболее низкокалорийный.
Ранее УНН писал, что украинцы предпочитают алкоголь отечественного производства. Среди наиболее доверенных производителей качественно алкоголя находятся такие ликеро-водочные компании как: "Баядера - Групп" (ТМ "Хлебный дар"), "Глобал Спиритс" (УДК) (ТМ "Хортица"), "ЛВН Лимитед" (ТМ "Немирофф" ), ЛВЗ "Прайм" (ТМ "Prime", "Др.Житник") и ООО "Атлантис" (ТМ "Грин Дэй").