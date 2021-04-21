Дослідники розрахували найкращий час дня для вживання алкоголю

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КИЇВ. 21 квітня. УНН. Дослідники провідної британської компанії з питань охорони здоров'я Forza Supplements визначили найкращі години дня для проведення тієї чи іншої активності, зокрема – найкращий час для того, щоб випити улюбленого алкоголю, інформує УНН.

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Дослідники здійснили моніторинг розпорядку дня 1 000 людей, які ведуть активний і здоровий спосіб життя. Їх попросили записати оптимальний час, коли вони отримали максимальну користь від низки щоденних занять. Так, серед повсякденної активності ідеальнім часом для пробудження, пробіжки, сніданку та сексу вчені вирахували період з 6:45 ранку, а вже з 9:45 наступає продуктивний час для роботи.

Ідеальним часом для того, щоб випити, вчені вважають 18:15. Саме у проміжок часу, який називається “винна година” (Wine O’Clock), людина розслабляється після робочого дня. Тож він вважається ідеальним моментом для келиха улюбленого алкогольного напою. До того ж до сну, найкращий час для якого, за підрахунками вчених, починається з 22:10, залишається ще вдосталь часу, щоб печінка встигла розщепити випитий алкоголь.

Нагадаємо, експерти бренду першої крафтової горілки “Др. Житник” раніше дали 5 простих порад, як зберегти ясність розуму і якомога довше не п’яніти. Зокрема, необхідно завчасно “підготувати печінку”: за годину-півтори до початку святкування можна випити 30-50 г горілки. Це активізує виробництво ферментів у печінці, які відповідальні за розщеплення алкоголю, тож їх вже буде вдосталь на момент початку вечірки. 

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