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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Исследователи рассчитали лучшее время дня для употребления алкоголя

Исследователи рассчитали лучшее время дня для употребления алкоголя

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КИЕВ. 21 апреля. УНН. Исследователи ведущей британской компании по вопросам здравоохранения Forza Supplements определили лучшие часы дня для проведения той или иной активности, в частности - лучшее время для того, чтобы выпить любимого алкоголя, информирует УНН.

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Исследователи провели мониторинг распорядка дня 1000 людей, ведущих активный и здоровый образ жизни. Их попросили записать оптимальное время, когда они получили максимальную пользу от ряда ежедневных занятий. Так, среди повседневной активности идеальным временем для пробуждения, пробежки, завтрака и секса ученые вычислили период с 6:45 утра, а уже с 9:45 наступает продуктивное время для работы.

Идеальным временем для того, чтобы выпить, ученые считают 18:15. Именно в промежуток времени, который называется "Винный час" (Wine O'Clock), человек расслабляется после рабочего дня. Поэтому он считается идеальным моментом для бокала любимого алкогольного напитка. К тому же до сна, лучшее время для которого, по подсчетам ученых, начинается с 22:10, остается еще достаточно времени, чтобы печень успела расщепить выпитый алкоголь.

Напомним, эксперты бренда первой крафтовой водки "Др. Житник" ранее дали 5 простых советов, как сохранить ясность ума и как можно дольше не пьянеть. В частности, необходимо заблаговременно "подготовить печень": за час-полтора до начала празднования можно выпить 30-50 г водки. Это активизирует производство ферментов в печени, которые ответственны за расщепление алкоголя, поэтому их уже будет достаточно на момент начала вечеринки.

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