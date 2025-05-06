Дощитиме майже в усій країні: якою буде погода у вівторок
Київ • УНН
6 травня в Україні очікується хмарна погода з дощами майже по всій території, крім Сходу та Південного Сходу. Температура вдень коливатиметься від +11 до +16 градусів.
У вівторок, 6 травня, в Україні очікується хмарна погода, майже по всій території країни очікуються дощі. Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що йтимуть помірні, на Півночі невеликі короткочасні дощі. Тільки на Сході та Південному Сході без опадів.
Вітер північно-східний, у південній і східній частинах південно-західний. Пориви 5-10 метрів на секунду
Вночі температура поівітря стаеновитиме +8 – +13, в північних областях - +4 – +9 градусів. Удень переважно +11 – +16. Тільки на Сході й Південному Сході повітря прогріється до +20 – +25 градусів.
У Києві та області у вівторок очікується хмарна погода з дощем. Температура повітря становитиме 13-15° тепла.
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