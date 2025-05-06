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Дожди будут идти почти во всей стране: какой будет погода во вторник

Киев • УНН

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6 мая в Украине ожидается облачная погода с дождями почти по всей территории, кроме Востока и Юго-Востока. Температура днем будет колебаться от +11 до +16 градусов.

Дожди будут идти почти во всей стране: какой будет погода во вторник

Во вторник, 6 мая, в Украине ожидается облачная погода, почти по всей территории страны ожидаются дожди. Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает УНН.

Детали

Отмечается, что будут идти умеренные, на Севере небольшие кратковременные дожди. Только на Востоке и Юго-Востоке без осадков.

Ветер северо-восточный, в южной и восточной частях юго-западный. Порывы 5-10 метров в секунду

- говорится в сообщении.

Ночью температура воздуха составит +8 – +13, в северных областях - +4 – +9 градусов. Днем преимущественно +11 – +16. Только на Востоке и Юго-Востоке воздух прогреется до +20 – +25 градусов.

В Киеве и области во вторник ожидается облачная погода с дождем. Температура воздуха составит 13-15° тепла.

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Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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