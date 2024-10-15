Дощі та до 17° тепла: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
У більшості регіонів України 15 жовтня очікуються невеликі дощі. Температура вночі 3-8°, вдень 7-12°, на півдні та сході до 17°. У Карпатах можливий мокрий сніг.
У більшості регіонів України 15 жовтня очікуються невеликі дощі. Температура вночі 3-8°, вдень 7-12°, на півдні та сході до 17°. У Карпатах можливий мокрий сніг. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, сьогодні у північних, вдень і в західних, східних та Вінницькій областях невеликий дощ, на решті території без істотних опадів.
Вітер західний з переходом на північний, 5-10 м/с.
Температура вночі 3-8° тепла, вдень 7-12°, у південній частині та східних областях 12-17°.
На високогір'ї Карпат невеликий мокрий сніг; температура вночі та вдень близько 0°.
На Київщині
Невеликий дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 7-12°.