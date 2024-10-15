Дожди и до 17° тепла: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
В большинстве регионов Украины 15 октября ожидаются небольшие дожди. Температура ночью 3-8°, днем 7-12°, на юге и востоке до 17°. В Карпатах возможен мокрый снег.
В большинстве регионов Украины 15 октября ожидаются небольшие дожди. Температура ночью 3-8°, днем 7-12°, на юге и востоке до 17°. В Карпатах возможен мокрый снег. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу синоптиков, сегодня в северных, днем и в западных, восточных и Винницкой областях небольшой дождь, на остальной территории без существенных осадков.
Ветер западный с переходом на северный, 5-10 м/с.
Температура ночью 3-8° тепла, днем 7-12°, в южной части и восточных областях 12-17°, в южной части и восточных областях 12-17°.
На высокогорье Карпат небольшой мокрый снег; температура ночью и днем около 0°.
В Киевской области
Небольшой дождь. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 7-12°.