Дощі на заході та до 24° тепла: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
На заході країни очікуються дощі, на решті території без опадів. Температура вночі 7-15°, вдень 12-24°. У Києві та області без опадів, вночі 7-12°, вдень 19-24°.
На заході України сьогодні очікуються дощі, на решті території без опадів. Температура вдень 12-24°. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, 3 жовтня на заході країни дощі, на решті території без опадів.
Вітер південно-східний, південний, 5-10 м/с.
Температура вночі 7-12°, на узбережжі морів до 15°; вдень 19-24°, у західних областях 12-17°.
На Київщині
Без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 7-12°, вдень 19-24°; у Києві вночі близько 10°; вдень 21-23°.