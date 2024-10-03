Дожди на западе и до 24° тепла: прогноз погоды на сегодня

На западе Украины сегодня ожидаются дожди, на остальной территории без осадков. Температура днем 12-24°. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.



Детали

По прогнозу синоптиков, 3 октября на западе страны дожди, на остальной территории без осадков.

Ветер юго-восточный, южный, 5-10 м/с.

Температура ночью 7-12°, на побережье морей до 15°; днем 19-24°, в западных областях 12-17°.

В Киевской области

Без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура по области ночью 7-12°, днем 19-24°; в Киеве ночью около 10°; днем 21-23°.