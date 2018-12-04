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Добовий відбір газу з ПСГ зріс до 81 млн куб. м

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 2 грудня зменшився до 15,970 млрд куб. м, передає УНН з посиланням на дані ПАТ "Укртрансгаз".

За останніми даними, за добу в ПСГ України газ не закачувався.

Протягом доби з ПСГ України відібрано 81,65 млн куб. м газу.

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При цьому в даних за 2 грудня вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини - 7,34 млн куб. м, з Угорщини - 7,01 млн куб. м, з Польщі - 1,51 млн куб. м газу.

Так, українські ПСГ на сьогодні заповнені на 51%.

Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.

Як повідомляв УНН, 19 жовтня Кабінет міністрів України схвалив підвищення ціни на газ для населення з 1 листопада на 23,5% - до 8550 грн за тис. куб. м.

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