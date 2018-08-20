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До суду направили справу щодо розтрати коштів екс-керівником залізничного підприємства

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 серпня. УНН. Спеціалізована антикорупційна прокуратура направила до суду кримінальне провадження стосовно розтрати коштів екс-посадовцем підприємства залізничного транспорту. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-служба Національного антикорупційного бюро, передає УНН.

До суду направили справу щодо розтрати коштів екс-керівником залізничного підприємства

“20 серпня 2018 року обвинувальний акт стосовно колишнього в.о. голови правління товариства прокурори САП скерували до суду”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, екс-посадовцю інкримінують завдання збитків приватному акціонерному товариству “Київ-Дніпровське міжгалузеве підприємство промислового залізничного транспорту”, 100% акцій якого належать Міністерству інфраструктури України.

За даними детективів НАБУ, впродовж 2016-2017 років в.о. голови правління, всупереч вимогам законодавства, уклав завідомо невигідні для ПрАТ “Київ-Дніпровське МППЗТ” договори страхування.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура направили до суду обвинувальний акт щодо судді Господарського суду Харківської області за сприяння реалізації арештованого майна у “газовій справі”.

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