До суду направили справу щодо розтрати коштів екс-керівником залізничного підприємства
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Спеціалізована антикорупційна прокуратура направила до суду кримінальне провадження стосовно розтрати коштів екс-посадовцем підприємства залізничного транспорту. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-служба Національного антикорупційного бюро, передає УНН.
“20 серпня 2018 року обвинувальний акт стосовно колишнього в.о. голови правління товариства прокурори САП скерували до суду”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, екс-посадовцю інкримінують завдання збитків приватному акціонерному товариству “Київ-Дніпровське міжгалузеве підприємство промислового залізничного транспорту”, 100% акцій якого належать Міністерству інфраструктури України.
За даними детективів НАБУ, впродовж 2016-2017 років в.о. голови правління, всупереч вимогам законодавства, уклав завідомо невигідні для ПрАТ “Київ-Дніпровське МППЗТ” договори страхування.
Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура направили до суду обвинувальний акт щодо судді Господарського суду Харківської області за сприяння реалізації арештованого майна у “газовій справі”.