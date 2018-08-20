В суд направили дело о растрате средств экс-руководителем железнодорожного предприятия
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в суд уголовное производство по поводу растраты средств экс-чиновником предприятия железнодорожного транспорта. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро, передает УНН.
“20 августа 2018 года обвинительный акт в отношении бывшего и.о. председателя правления общества прокуроры САП направили в суд”, — говорится в сообщении.
Как отмечается, экс-чиновнику инкриминируют нанесение ущерба частному акционерному обществу “Киев-Днепровское межотраслевое предприятие промышленного железнодорожного транспорта”, 100% акций которого принадлежат Министерству инфраструктуры Украины.
По данным детективов НАБУ, на протяжении 2016-2017 годов и.о. председателя правления, вопреки требованиям законодательства, заключил заведомо невыгодные для ЧАО “Киев-Днепровское МППЖТ” договоры страхования.
Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура направили в суд обвинительный акт в отношении судьи Хозяйственного суда Харьковской области при содействии реализации арестованного имущества по “газовому делу”.