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В суд направили дело о растрате средств экс-руководителем железнодорожного предприятия

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 августа. УНН. Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в суд уголовное производство по поводу растраты средств экс-чиновником предприятия железнодорожного транспорта. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро, передает УНН.

В суд направили дело о растрате средств экс-руководителем железнодорожного предприятия

“20 августа 2018 года обвинительный акт в отношении бывшего и.о. председателя правления общества прокуроры САП направили в суд”, — говорится в сообщении.

Как отмечается, экс-чиновнику инкриминируют нанесение ущерба частному акционерному обществу “Киев-Днепровское межотраслевое предприятие промышленного железнодорожного транспорта”, 100% акций которого принадлежат Министерству инфраструктуры Украины.

По данным детективов НАБУ, на протяжении 2016-2017 годов и.о. председателя правления, вопреки требованиям законодательства, заключил заведомо невыгодные для ЧАО “Киев-Днепровское МППЖТ” договоры страхования.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура направили в суд обвинительный акт в отношении судьи Хозяйственного суда Харьковской области при содействии реализации арестованного имущества по “газовому делу”.

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