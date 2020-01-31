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До КСУ надійшло подання щодо розгляду закону про недоторканність нардепів

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 січня. УНН. Конституційний суд України отримав подання від нардепів щодо відповідності Конституції України законопроекту щодо недоторканності народних депутатів України. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу КСУ.

До КСУ надійшло подання щодо розгляду закону про недоторканність нардепів

"До Конституційного суду України 31 січня надійшло конституційне подання 50 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України "Про внесення змін до статті 80 Конституції України (щодо недоторканості народних депутатів України)" від 3 вересня 2019 року № 27–IX", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 3 вересня Верховна Рада України ухвалила в цілому проект закону про внесення змін до статті 80 Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів України).

У грудні Президент України Володимир Зеленський підписав закон про недоторканність народних депутатів.

З 1 січня 2020 року закон про скасування депутатської недоторканності набрав чинності.

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