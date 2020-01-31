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В КСУ поступило представление относительно рассмотрения закона о неприкосновенности нардепов

Киев • УНН

 • 10259 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. Конституционный суд Украины получил представление от нардепов относительно соответствия Конституции Украины законопроекта о неприкосновенности народных депутатов Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КСУ.

В КСУ поступило представление относительно рассмотрения закона о неприкосновенности нардепов

"В Конституционный суд Украины 31 января поступило конституционное представление 50 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) Закона Украины "О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов Украины)" от 3 сентября 2019 года № 27-IX" , - говорится в сообщении.

Напомним, 3 сентября Верховная Рада Украины приняла в целом проект закона о внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов Украины).

В декабре Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о неприкосновенности народных депутатов.

С 1 января 2020 года закон об отмене депутатской неприкосновенности вступил в силу.

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