До 10 млрд грн на рік. Експерт розповів, чому потрібно боротися з сірим імпортом техніки

Головний акцент у наповненні бюджету під час війни повинен бути зроблений не на підвищенні податків, а на посиленні їхнього адміністрування. В першу чергу необхідно навести лад у сферах, де процвітає сірий імпорт, наприклад, на ринку електроніки, бо лише від "сірої" продукції Apple бюджет щороку втрачає до 10 млрд грн. Таку думку висловив економічний експерт Олексій Кущ, пише УНН.

Наприклад, в сегменті сірий імпорту електроніки сконцентровано величезні резерви для збільшення податкових надходжень. І тут і формується податкова асиметрія: ціна на той же iPhone визначається попитом, але у тих продавців, хто не платить податки, можливостей для цінових знижок більше. Тому програють легальні імпортери, які під час війни платять всі податки, і виграють тіньові, які майже не наповнюють бюджет - написав Кущ.

За його словами, техніка Apple масово завозиться з Азії під виглядом дешевих аксесуарів — кабелів і чохлів. Далі товар реалізується без касових чеків і обліку й навіть без належного оформлення через ФОП.

В результаті, без належної сертифікації та гарантій в Україні реалізується до 70 - 80% імпортованої техніки Apple - зазначив Кущ.

Він нагадав, що за даними голови комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, мережа, що продає техніку "Ябко" визнала, що працює за сірими схемами.

Це банальне ухилення від сплати податку. Чому людина, яка отримує мінімальну зарплату, має платити ще й 5% військового збору, а велика мережа може дозволити собі "дроблення на ФОПи" для оптимізації оподаткування? Внаслідок таких дій, від сірого імпорту лише продукції Apple, держава втрачає до 10 млрд грн на рік. Скільки це буде в дронах? - поцікавився Кущ.

Експерт наголосив, що не можна легковажити темою використання великим бізнесом "конгломератів ФОПІВ", які оформлені на водіїв, продавців, охоронців, бо система єдиного податку запроваджувалась виключно для малого бізнесу.

А формування конгломерату із сотень ФОПІВ дозволяє пропустити через систему єдиного податку мільярдні обороти для великих ФПГ. Чому це шкідливо?Це асиметрія у конкуренції, коли один платить ПДВ і податок на прибуток, а інший, з тими самими мільярдними оборотами - лише єдиний податок. І це компрометація малого бізнесу, бо потім чиновники використовують такі факти як привід для закручування фіскальних гайок для ВСІХ. І страждає від цього, передовсім, малий бізнес. Бо йому доводиться заводити касові апарати, платити військовий збір, тощо - пояснив Олексій Кущ.

Нагадаємо

Близько місяця тому Державна податкова служба України виявила схеми ухилення від сплати ПДВ на понад 286 млн грн у мережах "Ябко" та Yabluka. Голова відомства Руслан Кравченко повідомив, що час перевірок податківці виявили масові факти торгівлі без застосування РРО/ПРРО та відсутність документів про походження техніки. Тоді ж ДПС передала правоохоронцям також факти штучного поділу продажів вищезгаданими мережами: юрособи залучали до 300 пов’язаних ФОПів на спрощеній системі. Податківцями було ідентифіковано 170 підприємців, залучених до цих маніпуляцій. Їхній загальний обсяг доходів – 1,72 млрд грн.

У Бюро економічної безпеки України у відповідь на запит УНН повідомили, що правоохоронці розслідують факти ухилення від сплати податків та контрабанди у сфері торгівлі електронікою. За даними джерел УНН, слідчі дії охоплюють факти постачання на територію України техніки відомих брендів - йдеться про понад 30 кримінальних проваджень та підозри 7 особам, частину матеріалів уже передано на розгляд суду.

Додамо

За оцінками Американської торгової палати втрати держбюджету від функціонування тіньового ринку лише окремих моделей смартфонів у 5,5 млрд грн. За словами експертів Палати, один із великих продавців налічує понад 100 магазинів по всій Україні, які працюють через мережу сотень фіктивних ФОПів.

Європейська Бізнес Асоціація та її Комітет з питань побутової електротехніки наполягали на необхідності вжиття невідкладних заходів для боротьби з нелегальним імпортом побутової техніки та електроніки в Україні.