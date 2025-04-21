Дніпропетровщина зазнала удару рф: сталася пожежа на підприємстві, є пошкодження інфраструктури

Війська рф атакували Дніпропетровську область дронами, артилерією та КАБами. Через атаку рф сталася пожежа на харчовому підприємстві у Павлограді, пошкоджено інфраструктуру в Синельниківському районі. Про це повідомив у понеділок голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.

Російська армія спрямувала на область безпілотники. Внаслідок атаки у Підгородненській громаді Дніпровського району зайнялися суха трава та господарська споруда. Понівечений дачний будинок. У Павлограді сталася пожежа на харчовому підприємстві - написав Лисак.

З його слів, FPV-дроном агресор вдарив по Межівській громаді Синельниківського району. Пошкоджена інфраструктура. КАБами вгатив по Новопавлівській громаді. Наслідки з'ясовуються. Марганець Нікопольського району ворог обстріляв з важкої артилерії.

"Попередньо, люди не постраждали", - зазначив Лисак.

"Дякуємо оборонцям неба! Сьогодні вони збили над Дніпропетровщиною 7 ворожих БпЛА", - вказав голова ОВА.

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