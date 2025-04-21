Днепропетровская область подверглась удару РФ: произошел пожар на предприятии, есть повреждения инфраструктуры
Киев • УНН
Войска РФ атаковали Днепропетровскую область дронами, артиллерией и КАБами. Повреждены предприятие, инфраструктура и постройки в нескольких громадах, предварительно без жертв.
Войска рф атаковали Днепропетровскую область дронами, артиллерией и КАБами. Из-за атаки рф произошел пожар на пищевом предприятии в Павлограде, повреждена инфраструктура в Синельниковском районе. Об этом сообщил в понедельник глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.
Российская армия направила на область беспилотники. В результате атаки в Подгородненской громаде Днепровского района загорелись сухая трава и хозяйственная постройка. Поврежден дачный дом. В Павлограде произошел пожар на пищевом предприятии
По его словам, FPV-дроном агрессор ударил по Межевской громаде Синельниковского района. Повреждена инфраструктура. КАБами ударил по Новопавловской громаде. Последствия выясняются. Марганец Никопольского района враг обстрелял из тяжелой артиллерии.
"Предварительно, люди не пострадали", - отметил Лысак.
"Спасибо защитникам неба! Сегодня они сбили над Днепропетровщиной 7 вражеских БпЛА", - указал глава ОВА.
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