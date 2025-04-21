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Днепропетровская область подверглась удару РФ: произошел пожар на предприятии, есть повреждения инфраструктуры

Киев • УНН

 • 1498 просмотра

Войска РФ атаковали Днепропетровскую область дронами, артиллерией и КАБами. Повреждены предприятие, инфраструктура и постройки в нескольких громадах, предварительно без жертв.

Днепропетровская область подверглась удару РФ: произошел пожар на предприятии, есть повреждения инфраструктуры

Войска рф атаковали Днепропетровскую область дронами, артиллерией и КАБами. Из-за атаки рф произошел пожар на пищевом предприятии в Павлограде, повреждена инфраструктура в Синельниковском районе. Об этом сообщил в понедельник глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.

Российская армия направила на область беспилотники. В результате атаки в Подгородненской громаде Днепровского района загорелись сухая трава и хозяйственная постройка. Поврежден дачный дом. В Павлограде произошел пожар на пищевом предприятии

- написал Лысак.

По его словам, FPV-дроном агрессор ударил по Межевской громаде Синельниковского района. Повреждена инфраструктура. КАБами ударил по Новопавловской громаде. Последствия выясняются. Марганец Никопольского района враг обстрелял из тяжелой артиллерии.

"Предварительно, люди не пострадали", - отметил Лысак.

"Спасибо защитникам неба! Сегодня они сбили над Днепропетровщиной 7 вражеских БпЛА", - указал глава ОВА.

Днепр подвергся ракетной атаке рф: поврежден фитнес-центр, гостиница и офис18.04.25, 08:26 • 6107 просмотров

Юлия Шрамко

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