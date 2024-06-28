Дніпропетровщина: внаслідок ворожого обстрілу було пошкоджено житловий будинок та господарську будівлю
Київ • УНН
У Нікопольському районі Дніпропетровської області внаслідок ворожої атаки безпілотників-камікадзе загорівся приватний будинок, ще один будинок та господарська будівля були пошкоджені.
На Дніпропетровщині внаслідок ворожої атаки зайнявся приватний будинок, а ще один – пошкоджений. Крім того, була понівечена господарська споруда.
Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
Деталі
Уночі на Дніпропетровщині не було зафіксовано ворожої агресії. Проте вранці загарбники вдарили по Нікопольщині, поціливши по райцентру дронами-камікадзе.
У результаті даної атаки зайнявся приватний будинок, а ще один – пошкоджений. Крім того, була понівечена господарська споруда.
На щастя, загиблих і постраждалих немає.
На Дніпропетровщині ППО працює по російському безпілотнику27.06.24, 19:20 • 24774 перегляди