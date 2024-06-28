На Днепропетровщине в результате вражеской атаки загорелся частный дом, а еще один - поврежден. Кроме того, была изуродована хозяйственная постройка.

Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

Ночью на Днепропетровщине не было зафиксировано вражеской агрессии. Однако утром захватчики ударили по Никопольщине, попав по райцентру дронами-камикадзе.

В результате данной атаки загорелся частный дом, а еще один - поврежден. Кроме того, была изуродована хозяйственная постройка.

К счастью, погибших и пострадавших нет.

На Днепропетровщине ПВО работает по российскому беспилотнику