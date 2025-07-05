Дніпропетровщина під ударом: 4 постраждалих, зруйновані будинки

$41.720.09
49.180.04
ukenru
Вся правда про ферментовані продукти: чи є від них користь та яка небезпека для організму в них криється
Ексклюзив
4 липня, 15:30 • 56766 перегляди
Вся правда про ферментовані продукти: чи є від них користь та яка небезпека для організму в них криється
Ексклюзив
4 липня, 14:07 • 112153 перегляди
Конкурс АРМА з "ризиком": хто відповідатиме за передачу ТРЦ "Гулівер" компанії з російським слідом
Ексклюзив
4 липня, 14:00 • 59330 перегляди
У КМДА назвали найбільш завантажені перехрестя на столичних дорогах
4 липня, 10:29 • 70891 перегляди
Зеленський повідомив про черговий обмін: більшість була у російському полоні ще з 2022 року
Ексклюзив
4 липня, 05:57 • 100927 перегляди
Чи можна пити крижану воду в сильну спеку: лікарка дала пояснення
3 липня, 23:41 • 186889 перегляди
США не припиняли військову допомогу Україні - Трамп
Ексклюзив
3 липня, 14:02 • 194587 перегляди
За півроку 2025 у Києві було пошкоджено більше будинків, ніж за весь 2024 рік
Ексклюзив
3 липня, 09:27 • 171302 перегляди
Транспортний потік в Києві: у КМДА відповіли, коли вищі шанси потрапити в затори
3 липня, 08:45 • 168039 перегляди
Українська ППО: скільки Україна має систем захисту неба, та скільки потрібно для повної безпеки
Ексклюзив
3 липня, 07:48 • 104187 перегляди
В результаті вибуху на Житомирщині пошкоджено близько сотні будівель
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+20°
3.4м/с
60%
753мм
Популярнi новини
Трамп пообіцяв розібратися у питанні щодо припинення військової допомоги Києву - Axios4 липня, 20:13 • 3544 перегляди
Раптова повінь у Техасі: 13 загиблих, десятки дітей зникли безвісти4 липня, 22:58 • 2537 перегляди
Окупанти навчають молодь виявляти "нелояльних мешканців" на ТОТ 4 липня, 23:11 • 4339 перегляди
Джуліан Макмехон, зірка "Зачарованих" та Доктор Дум помер після тривалої боротьби з раком4 липня, 23:52 • 2358 перегляди
Незаконно зайняв землю біля озера та збудував альтанки для оренди: у Києві судитимуть винахідливого "підприємця"01:51 • 3324 перегляди
Публікації
Вся правда про ферментовані продукти: чи є від них користь та яка небезпека для організму в них криється
Ексклюзив
4 липня, 15:30 • 56766 перегляди
Конкурс АРМА з "ризиком": хто відповідатиме за передачу ТРЦ "Гулівер" компанії з російським слідом
Ексклюзив
4 липня, 14:07 • 112153 перегляди
Техніка між трьома світами: як радянські ГОСТи, українські ДСТУ та стандарти НАТО впливають на модернізацію оборонного сектору4 липня, 13:48 • 86553 перегляди
Імітація реформи та затягування: чому ціни на ліки в Україні досі не знизились4 липня, 13:18 • 92064 перегляди
“Внутрішній інтерес”: хто в АРМА може лобіювати компанію з російським слідом “Алакор Сіті” у конкурсі за “Гулівер”3 липня, 14:09 • 196387 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Синєгубов Олег Васильович
Рафаель Гроссі
Беньямін Нетаньягу
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харківська область
Пентагон
Кривий Ріг
Реклама
УНН Lite
Кеті Перрі та Орландо Блум підтвердили розрив4 липня, 06:59 • 127574 перегляди
Серіал "Містер і місіс Сміт" переїжджає до Лос-Анджелеса: другий сезон зніматимуть у Каліфорнії3 липня, 09:28 • 158564 перегляди
Зірка "Зоряного шляху: Ентерпрайз" Пітер-Генрі Шредер помер у віці 90 років2 липня, 14:57 • 133513 перегляди
Педро Паскаль уперше вийшов у світ після суперечки з Роулінг і опинився в епіцентрі уваги фанатів2 липня, 14:39 • 134455 перегляди
Серіал "Ведмідь" отримав продовження на п'ятий сезон2 липня, 12:56 • 134732 перегляди
Актуальне
Ґардіан
Шахед-136
Безпілотний літальний апарат
F-35 Lightning II
MIM-104 Patriot

Дніпропетровщина під ударом: 4 постраждалих, зруйновані будинки

Київ • УНН

 • 1066 перегляди

У ніч на 5 липня російські війська атакували Дніпропетровську область дронами та артилерією, внаслідок чого постраждали четверо людей та пошкоджено цивільну інфраструктуру. Сили ППО збили п'ять безпілотників, проте уламки спричинили руйнування та пожежі.

Дніпропетровщина під ударом: 4 постраждалих, зруйновані будинки

У ніч на суботу, 5 липня, російські війська завдали серії ударів по Дніпропетровській області, застосувавши дрони-камікадзе та артилерію. Внаслідок атак постраждали четверо людей, пошкоджена цивільна інфраструктура. Про це інформує очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак, передає УНН.

Деталі

За словами чиновника, сили протиповітряної оборони збили над областю п’ять ворожих безпілотників. 

Попри це у Дніпровському районі внаслідок падіння уламків постраждали троє людей – дві жінки та чоловік. Крім того, зруйновано п’ять дачних будинків.

Нікопольщина потерпала від атак БпЛА та артилерії. Агресор поцілив по райцентру, Мирівській, Марганецькій, Покровській громадах. Постраждав чоловік 43 років. Він на амбулаторному лікуванні

- йдеться у дописі.

Сергій Лисак повідомив, що пошкоджені інфраструктура, сільськогосподарське підприємство, приватний будинок, господарська споруда, перукарня, авто.

"Била російська армія і по Синельниківщині – Межівській та Слов'янській громадах. Застосовувала безпілотники. Горіла пшениця. Понівечене авто", - додав очільник Дніпрпетровської ОВА.

Нагадаємо

На тлі рішення США призупинити постачання частини зброї Україна опинилася перед новою хвилею російських атак: москва активізувала наступи на фронті та обстріли мирних міст, а російський диктатор володимир путін під час розмови з Трампом чітко дав зрозуміти - припиняти війну не збирається. 

рф зранку атакувала Херсон: поранено 24-річну жінку05.07.25, 06:49 • 617 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Війна
Дніпропетровська область
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Україна
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9