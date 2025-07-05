Дніпропетровщина під ударом: 4 постраждалих, зруйновані будинки

У ніч на суботу, 5 липня, російські війська завдали серії ударів по Дніпропетровській області, застосувавши дрони-камікадзе та артилерію. Внаслідок атак постраждали четверо людей, пошкоджена цивільна інфраструктура. Про це інформує очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак, передає УНН.

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За словами чиновника, сили протиповітряної оборони збили над областю п’ять ворожих безпілотників.

Попри це у Дніпровському районі внаслідок падіння уламків постраждали троє людей – дві жінки та чоловік. Крім того, зруйновано п’ять дачних будинків.

Нікопольщина потерпала від атак БпЛА та артилерії. Агресор поцілив по райцентру, Мирівській, Марганецькій, Покровській громадах. Постраждав чоловік 43 років. Він на амбулаторному лікуванні - йдеться у дописі.

Сергій Лисак повідомив, що пошкоджені інфраструктура, сільськогосподарське підприємство, приватний будинок, господарська споруда, перукарня, авто.

"Била російська армія і по Синельниківщині – Межівській та Слов'янській громадах. Застосовувала безпілотники. Горіла пшениця. Понівечене авто", - додав очільник Дніпрпетровської ОВА.

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