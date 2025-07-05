Днепропетровщина под ударом: 4 пострадавших, разрушены дома

В ночь на субботу, 5 июля, российские войска нанесли серию ударов по Днепропетровской области, применив дроны-камикадзе и артиллерию. В результате атак пострадали четыре человека, повреждена гражданская инфраструктура. Об этом информирует глава Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

По словам чиновника, силы противовоздушной обороны сбили над областью пять вражеских беспилотников.

Несмотря на это, в Днепровском районе в результате падения обломков пострадали три человека – две женщины и мужчина. Кроме того, разрушены пять дачных домов.

Никопольщина страдала от атак БпЛА и артиллерии. Агрессор попал по райцентру, Мировской, Марганецкой, Покровской громадам. Пострадал мужчина 43 лет. Он на амбулаторном лечении - говорится в сообщении.

Сергей Лысак сообщил, что повреждены инфраструктура, сельскохозяйственное предприятие, частный дом, хозяйственная постройка, парикмахерская, авто.

"Била российская армия и по Синельниковщине – Межевской и Славянской громадам. Применяла беспилотники. Горела пшеница. Изуродовано авто", - добавил глава Днепропетровской ОВА.

Напомним

На фоне решения США приостановить поставки части оружия Украина оказалась перед новой волной российских атак: москва активизировала наступления на фронте и обстрелы мирных городов, а российский диктатор владимир путин во время разговора с Трампом четко дал понять - прекращать войну не собирается.

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