Для шкіл, дитсадків і лікарень: влада каже, опалювальний сезон у Києві уже розпочався

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КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Попри складнощі через "кризову ситуацію" із закупівлею газу, Київ технічно готовий до зими, а для соціальної сфери столиці опалювальний сезон уже розпочався, тоді як підключення житлових будинків залежить від погоди. Про це сьогодні під час онлайн брифінгу повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, пише УНН.

Цитата:

"Для соціальної сфери столиці – шкіл, дитсадків, лікарень – опалювальний сезон уже розпочався. Згідно з розпорядженням КМДА, з 1 жовтня ми розпочали підключення цих закладів за їхніми індивідуальними заявками. Станом на ранок 13 жовтня тепло вже отримують близько 900 дитячих садочків, шкіл та лікувальних закладів. Підключення триває. Я звертаю увагу керівників цих закладів, щоб вчасно подавали заявки, і температура в приміщеннях була комфортною", – заявив Петро Пантелеєв.

Деталі

Пантелеєв зауважив, що "Київ технічно повністю готовий до зими", попри "достатньо складний період підготовки до зими через кризову ситуацію із закупівлею газу".

За його словами, підключення житлових будинків залежить від погоди. Разом із тим, у кожного будинку сьогодні є можливість підключитись до тепла вже зараз. "Мешканці будинку більшістю мають підтримати рішення підключення до тепла і направити копію протоколу до теплопостачальної компанії – КП "Київтеплоенерго", ТОВ "Євро-Реконструкція", – сказав Пантелеєв.

Додамо

На межі старту опалювального сезону місцева влада з регіонів почала сигналізувати про надзвичайні ситуації з постачанням газу для закладів соціальної сфери та бюджетних установ. Що постачальники, які до зростання цін виграли торги і уклали договори на постачання палива, відмовляються це робити, адже це значно нижча ціна, яка є на ринку сьогодні. Тобто, попри те, що на початку року була домовленість про ціни на газ за 7-8 гривень за кубометр, тепер виходить — за 30, вказували з регіонів.

Водночас, в ОП заявляють, що проблем немає і "газу достатньо". І що до 15 жовтня НАК “Нафтогаз України” готовий підписати всі договори зі споживачами соціальної сфери (школи, садочки, лікарні).

Так, наприкінці вересня Кабмін, НАК “Нафтогаз України”, Офіс Президента підписали Меморандум, згідно з яким до кінця опалювального сезону тарифи не будуть зростати. Згідно з документом, за повідомленням ОП, ціна газу для населення становить 7,4 грн. за 1 куб. м, для бюджетних установ — 13,6 грн. за 1 куб. м.

“Нафтогаз” підтвердив, що пропонує бюджетним та релігійним організаціям, а також установам, що фінансуються з державного або місцевих бюджетів, середньострокові контракти з фіксованою ціною на газ - 13,7 за кубометр (із транспортуванням та ПДВ – 16,8 грн).

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