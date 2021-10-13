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Для школ, детсадов и больниц: власти говорят, отопительный сезон в Киеве уже начался

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 октября. УНН. Несмотря на сложности из-за "кризисной ситуации" с закупкой газа, Киев технически готов к зиме, а для социальной сферы столицы отопительный сезон уже начался, тогда как подключение жилых домов зависит от погоды. Об этом сегодня во время онлайн брифинге сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, пишет УНН.

Цитата:

"Для социальной сферы столицы - школ, детсадов, больниц - отопительный сезон уже начался. Согласно распоряжению КГГА, с 1 октября мы начали подключение этих учреждений по их индивидуальным заявкам. По состоянию на утро 13 октября тепло уже получают около 900 детских садов, школ и лечебных учреждений. Подключение продолжается. Я обращаю внимание руководителей этих учреждений, чтобы вовремя подавали заявки, и температура в помещениях была комфортной", - заявил Петр Пантелеев.

Детали

Пантелеев отметил, что "Киев технически полностью готов к зиме", несмотря на "достаточно сложный период подготовки к зиме из-за кризисной ситуации с закупкой газа".

По его словам, подключение жилых домов зависит от погоды. Вместе с тем, у каждого дома сегодня есть возможность подключиться к теплу уже сейчас. "Жители дома большинством должны поддержать решение подключения к теплу и направить копию протокола к теплоснабжающей компании - КП "Киевтеплоэнерго", ООО "Евро-Реконструкция", - сказал Пантелеев.

Добавим

На рубеже старта отопительного сезона местные власти из регионов начали сигнализировать о чрезвычайных ситуациях с поставками газа для учреждений социальной сферы и бюджетных учреждений. Что поставщики, до роста цен выигравшие торги и заключившие договоры на поставку топлива, отказываются это делать, ведь цена значительно ниже той, которая есть на рынке сегодня. То есть, несмотря на то, что в начале года была договоренность о ценах на газ за 7-8 гривен за кубометр, теперь получается - по 30, указывали из регионов.

В то же время, в ОП заявляют, что проблем нет и "газа достаточно". И что до 15 октября НАК "Нафтогаз Украины" готов подписать все договоры с потребителями социальной сферы (школы, садики, больницы).

Так, в конце сентября Кабмин, НАК "Нафтогаз Украины" Офис Президента подписали Меморандум, согласно которому до конца отопительного сезона тарифы не будут расти. Согласно документу, по сообщению ОП, цена газа для населения составляет 7,4 грн. за 1 куб. м, для бюджетных учреждений - 13,6 грн. за 1 куб. м.

"Нафтогаз" подтвердил, что предлагает бюджетным и религиозным организациям, а также учреждениям, финансируемым из государственного или местных бюджетов, среднесрочные контракты с фиксированной ценой на газ - 13,7 за кубометр (с транспортировкой и НДС - 16,8 грн).

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