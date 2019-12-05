Для пошуків зниклих на пожежі в Одесі літаком прибуло підкріплення зі столиці
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Для проведення пошукових робіт в завалах в одеському коледжі, де сталася пожежа, на якій одна студентка загинула, 14 людей зникли, прибуло підкріплення зі столиці. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДСНС України.
"Для проведення пошукових робіт в завалах залучено групу спеціальних аварійно-рятувальних робіт ДСНС, що прибула літаком з Києва", - вказали у відомстві.
Наразі пожежу повністю не загасили. Триває підготовка до проведення пошуково-рятувальних робіт.
За інформацією Національної поліції, залишається невідомо місце перебування 14 осіб, у тому числі 4 студентів та 11 осіб персоналу.
Нагадаємо, за даними ДСНС, 4 грудня о 10:12 в Одесі на 3 поверсі 6-ти поверхової будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла пожежа. О 14:18 пожежу локалізовано на площі 4 тис. кв. м. Підрозділами ДСНС врятовано та евакуйовано 40 осіб.
Станом на ранок 5 грудня спостерігалося обрушення згорівших будівельних конструкцій всередині будівлі. Внаслідок пожежі 1 особа загинула та 27 осіб постраждало (з них 13 підлітків та 7 співробітників ДСНС).
У ДСНС назвали ймовірну причину пожежі у коледжі в Одесі. Відкрито кримінальне провадженя.