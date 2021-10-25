Для патрульних поліцейських розробили значки про вакцинацію від COVID-19

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"Це також одне з питань, оскільки до поліцейських, які роблять зауваження людям (про дотримання карантинних правил — ред.) підходять і кажуть: “А ви самі вакциновані? Покажіть вашу “Дію”... Ми розробили значки, які можуть використовувати патрульні поліцейські, де буде визначено, що вони вакциновані",- розповів Монастирський.

За його словами, в системі Міністерстві внутрішніх справ понад 70% вакциновані повністю від COVID-19.

Міністр також повідомив, що по всій Україні працює 1200 мобільних груп, які мають повноваження перевірити справжність сертифікату про завершення курсу вакцинації. До мобільних груп входять не лише поліцейські, але й Держспоживслужба.

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Раніше міністр внутрішніх справ звернувся до українців із закликом не розмінювати життя на підробки та повідомляти про правопорушення до кіберполіції або ж на 102.