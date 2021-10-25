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Для патрульных полицейских разработали значки о вакцинации от COVID-19

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 октября. УНН. В Министерстве внутренних дел разработали специальные значки для патрульных полицейских, они могут носить и показывать людям, как подтверждение о вакцинации от COVID-19. Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский в эфире программы “Свобода слова”, передает корреспондент УНН.

Для патрульных полицейских разработали значки о вакцинации от COVID-19

Цитата

“Это также один из вопросов, поскольку к полицейским, которые делают замечания людям (о соблюдении карантинных правил — ред.) подходят и говорят: ”А вы сами вакцинированы? Покажите вашу “Дию” ... Мы разработали значки, которые могут использовать патрульные полицейские, где будет определено, что они вакцинированы", - рассказал Монастырский.

По его словам, в системе Министерстве внутренних дел более 70% вакцинированы полностью от COVID-19.

Министр также сообщил, что по всей Украине работает 1200 мобильных групп, которые имеют полномочия проверить подлинность сертификата о завершении курса вакцинации. В мобильные группы входят не только полицейские, но и Госпотребслужба.

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Ранее министр внутренних дел обратился к украинцам с призывом не разменивать жизнь на подделки и сообщать о правонарушениях в киберполиции или на 102.

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