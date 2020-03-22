Для евакуації українців із Польщі призначено ще один додатковий потяг
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Для евакуації українців з Польщі призначено ще один додатковий потяг Інтерсіті плюс. Про це в Telegram написав міністр інфраструктури України Владислав Криклій, передає УНН.
"Призначено ще один спецпотяг Інтерсіті+ Пшемисль-Київ для евакуації наших громадян із Польщі. Поїзд №706/705 вирушить із Пшемисля 23.03.20 о 15:50 та прибуде до Києва о 23:59. Дорогою матиме зупинку у Львові", - написав Криклій.
Також він зазначив, що квитки на потяг можна придбати на сайті Укрзалізниці.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький оголосив про введення в країні режиму епідемії через коронавірус.