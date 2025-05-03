Дюбуа розмріявся про перемогу над Усиком і вже знає, з ким битиметься в наступному поєдинку
Київ • УНН
Британський боксер Денієл Дюбуа заявив, що після перемоги над Олександром Усиком готовий зустрітися в рингу з Тайсоном Ф'юрі. Поєдинок Усика та Дюбуа відбудеться 19 липня в Лондоні.
Британський боксер Денієл Дюбуа переконаний у своїй перемозі у майбутньому поєдинку проти українця Олександра Усика і вже знає, з ким проведе наступний бій. Про це він заявив в інтерв'ю Sky Sports, повідомляє УНН.
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За словами Дюбуа, після перемоги над Усиком він зустрінеться у рингу зі своїм співвітчизником Тайсоном Ф'юрі.
Я думаю, Ф’юрі точно повернеться. Коли я здолаю Усика, зможу побитися з ним. Хто знає? Зараз у хевівейті так багато топових боксерів. Ф’юрі буде відчайдушно прагнути повернутися в обойму
Як відомо, Тайсон Ф'юрі заявив про завершення своєї кар'єри у боксі. Рішення ухвалено після другої поразки від Олександра Усика.
Нагадаємо
Чемпіони світу з боксу в надважкій вазі українець Олександр Усик та британець Денієл Дюбуа проведуть другий очний поєдинок 19 липня в Лондоні. На кону стоятимуть усі чотири основні пояси гевівейту: українець нині володіє титулами WBA, WBC та WBC, а Дюбуа належить чемпіонство IBF.
Усик завершує професійну кар’єру: з ким пройдуть останні поєдинки02.05.25, 10:45 • 2450 переглядiв