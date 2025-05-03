Дюбуа розмріявся про перемогу над Усиком і вже знає, з ким битиметься в наступному поєдинку

Британський боксер Денієл Дюбуа переконаний у своїй перемозі у майбутньому поєдинку проти українця Олександра Усика і вже знає, з ким проведе наступний бій. Про це він заявив в інтерв'ю Sky Sports, повідомляє УНН.

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За словами Дюбуа, після перемоги над Усиком він зустрінеться у рингу зі своїм співвітчизником Тайсоном Ф'юрі.

Я думаю, Ф’юрі точно повернеться. Коли я здолаю Усика, зможу побитися з ним. Хто знає? Зараз у хевівейті так багато топових боксерів. Ф’юрі буде відчайдушно прагнути повернутися в обойму - заявив Дюбуа.

Як відомо, Тайсон Ф'юрі заявив про завершення своєї кар'єри у боксі. Рішення ухвалено після другої поразки від Олександра Усика.

Нагадаємо

Чемпіони світу з боксу в надважкій вазі українець Олександр Усик та британець Денієл Дюбуа проведуть другий очний поєдинок 19 липня в Лондоні. На кону стоятимуть усі чотири основні пояси гевівейту: українець нині володіє титулами WBA, WBC та WBC, а Дюбуа належить чемпіонство IBF.

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