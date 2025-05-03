Дюбуа размечтался о победе над Усиком и уже знает, с кем будет драться в следующем поединке

Британский боксер Дэниел Дюбуа убежден в своей победе в будущем поединке против украинца Александра Усика и уже знает, с кем проведет следующий бой. Об этом он заявил в интервью Sky Sports, сообщает УНН.

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По словам Дюбуа, после победы над Усиком он встретится в ринге со своим соотечественником Тайсоном Фьюри.

Я думаю, Фьюри точно вернется. Когда я одолею Усика, смогу подраться с ним. Кто знает? Сейчас в хевивейте так много топовых боксеров. Фьюри будет отчаянно стремиться вернуться в обойму - заявил Дюбуа.

Как известно, Тайсон Фьюри заявил о завершении своей карьеры в боксе. Решение принято после второго поражения от Александра Усика.

Напомним

Чемпионы мира по боксу в супертяжелом весе украинец Александр Усик и британец Дэниел Дюбуа проведут второй очный поединок 19 июля в Лондоне. На кону будут стоять все четыре основных пояса хевивейта: украинец сейчас владеет титулами WBA, WBC и WBC, а Дюбуа принадлежит чемпионство IBF.

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