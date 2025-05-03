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Дюбуа размечтался о победе над Усиком и уже знает, с кем будет драться в следующем поединке

Киев • УНН

 • 142 просмотра

Британский боксер Дэниел Дюбуа заявил, что после победы над Александром Усиком готов встретиться в ринге с Тайсоном Фьюри. Поединок Усика и Дюбуа состоится 19 июля в Лондоне.

Дюбуа размечтался о победе над Усиком и уже знает, с кем будет драться в следующем поединке

Британский боксер Дэниел Дюбуа убежден в своей победе в будущем поединке против украинца Александра Усика и уже знает, с кем проведет следующий бой. Об этом он заявил в интервью Sky Sports, сообщает УНН.

Детали

По словам Дюбуа, после победы над Усиком он встретится в ринге со своим соотечественником Тайсоном Фьюри.

Я думаю, Фьюри точно вернется. Когда я одолею Усика, смогу подраться с ним. Кто знает? Сейчас в хевивейте так много топовых боксеров. Фьюри будет отчаянно стремиться вернуться в обойму

- заявил Дюбуа.

Как известно, Тайсон Фьюри заявил о завершении своей карьеры в боксе. Решение принято после второго поражения от Александра Усика.

Напомним

Чемпионы мира по боксу в супертяжелом весе украинец Александр Усик и британец Дэниел Дюбуа проведут второй очный поединок 19 июля в Лондоне. На кону будут стоять все четыре основных пояса хевивейта: украинец сейчас владеет титулами WBA, WBC и WBC, а Дюбуа принадлежит чемпионство IBF.

Усик завершает профессиональную карьеру: с кем пройдут последние поединки02.05.25, 10:45 • 2444 просмотра

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