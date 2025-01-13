Дітей із соціального притулку, що на Донеччині, окупанти повезли у росію

Дванадцять дітей із соціального притулку Харцизька, які втратили батьків через війну, були вивезені до москви, де вони стали частиною російської пропагандистської програми.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.

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Дванадцять дітей з тимчасово окупованого Харцизька окупанти повезли у москву на так звані різдвяні канікули. Програма перебування українських дітей у росії є частиною стандартної практики окупантів.

Діти беруть участь у пропагандистських екскурсіях до місць, які вважаються символами "слави" росії, а також мають можливість жити в російських сім’ях.

Основною метою цього є примусова асиміляція українців та нав’язування їм російської ідентичності. Ці дії є частиною геноцидної політики кремля, що відкрито заперечує існування української нації.

Окупанти намагаються змінити самоідентифікацію українських дітей, що є однією з найбільш жахливих частин цього процесу. Це не просто політичний крок, а спроба знищити українську націю, змусивши її забути своє минуле.

Центр національного спротиву закликає фіксувати та передавати інформацію про злочини окупантів та колаборантів щодо українських дітей, щоб зупинити ці незаконні дії і відновити мир. Інформацію можна подати анонімно за спеціальним посиланням.

Нагадаємо

Росіяни за кремлівською програмою "Культурна карта 4+85" планують вивезти до рф 5 тисяч дітей із тимчасово окупованої Луганщини.