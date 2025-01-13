Двенадцать детей из социального приюта Харцызска, потерявших родителей из-за войны, были вывезены в Москву, где они стали частью российской пропагандистской программы.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

Двенадцать детей из временно оккупированного Харцызска оккупанты повезли в Москву на так называемые рождественские каникулы. Программа пребывания украинских детей в России является частью стандартной практики оккупантов.

Дети участвуют в пропагандистских экскурсиях к местам, которые считаются символами «славы» России, а также имеют возможность жить в российских семьях.

Основной целью этого является принудительная ассимиляция украинцев и навязывание им российской идентичности. Эти действия являются частью геноцидной политики кремля, открыто отрицающей существование украинской нации.

Оккупанты пытаются изменить самоидентификацию украинских детей, что является одной из самых ужасных частей этого процесса. Это не просто политический шаг, а попытка уничтожить украинскую нацию, заставив ее забыть свое прошлое.

Центр национального сопротивления призывает фиксировать и передавать информацию о преступлениях оккупантов и коллаборационистов в отношении украинских детей, чтобы остановить эти незаконные действия и восстановить мир. Информацию можно подать анонимно по специальной ссылке.

Напомним,

Россияне по кремлевской программе «Культурная карта 4+85» планируют вывезти в рф 5 тысяч детей с временно оккупированной Луганщины.