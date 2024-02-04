"Дія" знову "зависла": українці поклали додаток активним голосування за переможця у Нацвідборі на Євробачення
Київ • УНН
Додаток "Дія" в Україні має проблеми з голосуванням за переможця Євробачення та відображенням документів, які почалися вчора.
Українці поклали "Дію". Від учора застосунку спостерігаються проблеми з голосуванням за переможця Нацвідбору Євробачення та відображенням документів. Голосування за представника України на Євробаченні продовжили, передає УНН.
Деталі
Вчора у застосунку "Дія" через перевантаження почалися труднощі з роботою під час голосування в фіналі Нацвідбору на "Євробачення". Наразі в застосунку спостерігаються проблеми з голосуванням за переможця Нацвідбору Євробачення та відображенням документів.
Як повідомляв вчора міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, що додаток Дія вийшов з ладу під час голосування на Євробаченні через рекордну кількість запитів - 15 000 запитів на секунду, що перевищило його пропускну здатність у 800 запитів на секунду порівняно з попереднім роком.
Міністр також вчора запевняв, що ситуація вже стабілізується, а за декілька годин усе запрацює на повну.
Але наразі деякі послуги в Дії досі не доступні.
Так, наприклад, у розділі "опитування" не можна проголосувати за представника України на Євробаченні. У розділі більше хвилини триває завантаження, після чого видає помилку.
Також у розділі "документи" відображає не всі документи. Вчора користувачі також спостерігали, що замість справжніх документів почали відображатися шаблони з іменем "Дія Надія Володимирівна" та зникли технічні паспорти на авто.
У багатьох громадян у свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу був указаний автомобіль Nissan Skyline.
Окрім того, Дії зібрали низку мемів, якими "вибухнули" соцмережі.
Доповнення
Вчора, 3 лютого, пройшов фінал Національного відбору України на Євробачення 2024. Також повідомлялося, що голосування за представника України на Євробаченні продовжать.
Сьогодні о 15:15 розпочнеться повтор фінального концерту, а о 19:05 розпочнеться прямий ефір.