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"Дія" знову "зависла": українці поклали додаток активним голосування за переможця у Нацвідборі на Євробачення

"Дія" знову "зависла": українці поклали додаток активним голосування за переможця у Нацвідборі на Євробачення

Київ • УНН

 • 32153 перегляди

Додаток "Дія" в Україні має проблеми з голосуванням за переможця Євробачення та відображенням документів, які почалися вчора.

Українці поклали "Дію". Від учора застосунку спостерігаються проблеми з голосуванням за переможця Нацвідбору Євробачення та відображенням документів. Голосування за представника України на Євробаченні продовжили, передає УНН. 

Деталі

Вчора у застосунку "Дія" через перевантаження почалися труднощі з роботою під час голосування в фіналі Нацвідбору на "Євробачення". Наразі в застосунку спостерігаються проблеми з голосуванням за переможця Нацвідбору Євробачення та відображенням документів. 

Як повідомляв вчора міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, що додаток Дія вийшов з ладу під час голосування на Євробаченні через рекордну кількість запитів - 15 000 запитів на секунду, що перевищило його пропускну здатність у 800 запитів на секунду порівняно з попереднім роком.

Міністр також вчора запевняв, що ситуація вже стабілізується, а за декілька годин усе запрацює на повну.  

Але наразі деякі послуги в Дії досі не доступні.

Так, наприклад, у розділі "опитування" не можна проголосувати за представника України на Євробаченні. У розділі більше хвилини триває завантаження, після чого видає помилку.

Також у розділі "документи" відображає не всі документи. Вчора користувачі також спостерігали, що замість справжніх документів почали відображатися шаблони з іменем "Дія Надія Володимирівна" та зникли технічні паспорти на авто.

У багатьох громадян у свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу був указаний автомобіль Nissan Skyline.

Окрім того, Дії зібрали низку мемів, якими "вибухнули" соцмережі.

Доповнення

Вчора, 3 лютого, пройшов фінал Національного відбору України на Євробачення 2024. Також повідомлялося, що голосування за представника України на Євробаченні продовжать.

Сьогодні о 15:15 розпочнеться повтор фінального концерту, а о 19:05 розпочнеться прямий ефір.

Павло Башинський

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