"Дія" снова "зависла": украинцы положили приложение активным голосованием за победителя в Нацотборе на Евровидение

Украинцы положили "Дію". Со вчерашнего дня в приложении наблюдаются проблемы с голосованием за победителя Нацотбора Евровидения и отображением документов. Голосование за представителя Украины на Евровидении продолжили, передает УНН.

Детали

Вчера в приложении "Дія" из-за перегрузки начались трудности с работой во время голосования в финале Нацотбора на "Евровидение". Сейчас в приложении наблюдаются проблемы с голосованием за победителя Нацотбора Евровидения и отображением документов.

Как сообщал вчера министр цифровой трансформации Михаил Федоров, приложение Дія вышло из строя во время голосования на Евровидении из-за рекордного количества запросов - 15 000 запросов в секунду, что превысило его пропускную способность в 800 запросов в секунду по сравнению с предыдущим годом.

Министр также вчера уверял, что ситуация уже стабилизируется, а через несколько часов все заработает на полную.

Но пока некоторые услуги в Дії до сих пор не доступны.

Так, например, в разделе "опрос" нельзя проголосовать за представителя Украины на Евровидении. В разделе больше минуты длится загрузка, после чего выдает ошибку.

Также в разделе "документы" отображает не все документы. Вчера пользователи также наблюдали, что вместо настоящих документов начали отображаться шаблоны с именем "Дія Надежда Владимировна" и исчезли технические паспорта на авто.

У многих граждан в свидетельстве о регистрации транспортного средства был указан автомобиль Nissan Skyline.

Кроме того, Дії собрали ряд мемов, которыми "взорвались" соцсети.

Дополнение

Вчера, 3 февраля, прошел финал Национального отбора Украины на Евровидение 2024. Также сообщалось, что голосование за представителя Украины на Евровидении продолжат.

Сегодня в 15:15 начнется повтор финального концерта, а в 19:05 начнется прямой эфир.