"Дія" снова "зависла": украинцы положили приложение активным голосованием за победителя в Нацотборе на Евровидение
Киев • УНН
Приложение "Дія" в Украине имеет проблемы с голосованием за победителя Евровидения и отображением документов, которые начались вчера.
Украинцы положили "Дію". Со вчерашнего дня в приложении наблюдаются проблемы с голосованием за победителя Нацотбора Евровидения и отображением документов. Голосование за представителя Украины на Евровидении продолжили, передает УНН.
Детали
Вчера в приложении "Дія" из-за перегрузки начались трудности с работой во время голосования в финале Нацотбора на "Евровидение". Сейчас в приложении наблюдаются проблемы с голосованием за победителя Нацотбора Евровидения и отображением документов.
Как сообщал вчера министр цифровой трансформации Михаил Федоров, приложение Дія вышло из строя во время голосования на Евровидении из-за рекордного количества запросов - 15 000 запросов в секунду, что превысило его пропускную способность в 800 запросов в секунду по сравнению с предыдущим годом.
Министр также вчера уверял, что ситуация уже стабилизируется, а через несколько часов все заработает на полную.
Но пока некоторые услуги в Дії до сих пор не доступны.
Так, например, в разделе "опрос" нельзя проголосовать за представителя Украины на Евровидении. В разделе больше минуты длится загрузка, после чего выдает ошибку.
Также в разделе "документы" отображает не все документы. Вчера пользователи также наблюдали, что вместо настоящих документов начали отображаться шаблоны с именем "Дія Надежда Владимировна" и исчезли технические паспорта на авто.
У многих граждан в свидетельстве о регистрации транспортного средства был указан автомобиль Nissan Skyline.
Кроме того, Дії собрали ряд мемов, которыми "взорвались" соцсети.
Дополнение
Вчера, 3 февраля, прошел финал Национального отбора Украины на Евровидение 2024. Также сообщалось, что голосование за представителя Украины на Евровидении продолжат.
Сегодня в 15:15 начнется повтор финального концерта, а в 19:05 начнется прямой эфир.
"Дія" снова "зависла": украинцы положили приложение активным голосованием за победителя в Нацотборе на Евровидение
Приложение "Дія" в Украине имеет проблемы с голосованием за победителя Евровидения и отображением документов, которые начались вчера.
Запорожская область: оккупанты атаковали 22 населенных пункта, есть разрушения
Поддерживаемые Россией боевики обстреляли из артиллерии 22 населенных пункта в Пологовском и Васильевском районах Запорожской области, повредив жилые дома.
Сумщина: россияне обстреляли Середино-Будскую громаду из минометов
Ночью враг обстрелял из минометов населенный пункт в Сумской области, зафиксировав 4 взрыва, но обошлось без жертв и разрушений.
Днепропетровщина: армейцы рф ночью вколотили из артиллерии по Никополю
Ночью российские военные обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии, но, к счастью, обошлось без жертв. Кроме того, в Кривом Розу вернули свет.
Один раненый в Максимильяновке в результате российского обстрела в Донецкой области 3 февраля
Один человек получил ранения в Максимильяновке 3 февраля в результате обстрела российскими военными в Донецкой области, сообщил глава областной военной администрации.
Оккупанты били по 22 населенным пунктам Запорожской области - зафиксировано 104 удара
Россияне обстреляли 22 населенных пункта в Запорожской области, зафиксировав 104 обстрела, включая артиллерию, ракеты и беспилотники, разрушив некоторые жилые дома и инфраструктуру, но не вызвав никаких жертв.
Россияне обстреляли Харьковскую область управляемыми авиабомбами, есть раненый
Россияне обстреляли Харьковскую область управляемыми авиабомбами, ранив одного мирного жителя.
Оккупанты за сутки обстреляли Куцурубскую и Очаковскую громады
Ночью россияне атаковали и обстреляли Куцурубскую и Очаковскую громады, повредили частные дома в селе Дмитровка, но обошлось без жертв.
Россияне ночью обстреляли Никополь из артиллерии
Ночью россияне обстреляли Никополь из артиллерии, повредив имущество, но никто не пострадал и не погиб.
Российская армия обстреляла Херсонскую область 92 снарядами, но обошлось без жертв
За минувшие сутки российская армия выпустила 92 снаряда из разных видов оружия по Херсонской области, попав в жилые кварталы, но обошлось без жертв.